1-0. Haaland, de penalti, da el triunfo a Noruega

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El delantero del Manchester City agrandó sus cifras goleadoras y su rendimiento con el tanto anotado ante Finlandia que, además de dar la victoria a Noruega en el encuentro amistoso acumula ya 43 tantos con su selección.