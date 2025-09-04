Batista, tras la derrota ante Argentina: "El martes vamos a jugar una final"

Buenos Aires, 4 sep (EFE).- El entrenador de la selección venezolana, Fernando Batista, mostró este jueves su frustración por la derrota por 3-0 ante Argentina en la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas e instó a enfocarse en el duelo del próximo martes como local ante Colombia, en el que buscará un triunfo que le permita asegurar su lugar en la repesca para el Mundial 2026.