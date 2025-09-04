Bruno Henrique, condenado por manipulación de apuestas

La decisión del máximo tribunal deportivo de Brasil se tomó tras una audiencia de ocho horas que reveló que el jugador compartió información privilegiada con su hermano. En concreto, le comunicó su intención de recibir una tarjeta amarilla durante un partido contra el Santos, disputado el 1 de noviembre de 2023 por el Campeonato Brasileño. Esta información permitió a sus familiares y conocidos obtener grandes ganancias a través de apuestas en línea.

Bruno Henrique también enfrenta un proceso penal por el mismo incidente. La justicia brasileña ha decidido abrir un juicio en su contra por los delitos de fraude deportivo y estafa a casas de apuestas. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 17 años y ocho meses de prisión.

Tanto la investigación deportiva como la penal se basan en mensajes interceptados entre el jugador y su hermano, donde se coordinaba el momento de la infracción. La investigación, iniciada a raíz de alertas de casas de apuestas por movimientos inusuales, incluyó la incautación de dispositivos y el análisis de casi 4.000 conversaciones de WhatsApp, algunas de ellas eliminadas.

El tribunal deportivo absolvió a Bruno Henrique del cargo de manipulación para perjudicar a su equipo, pero lo declaró culpable por cuatro votos a favor y uno en contra de “actuar de forma desleal o fraudulenta, con el fin de influir en el resultado de un partido, evento o equivalente”, una violación del código de ética deportiva.

Tanto el equipo legal del Flamengo como el de Bruno Henrique han defendido la inocencia del delantero y han anunciado que presentarán recursos contra la condena del STJD.

Fuente: EFE