El exatlético Carlos Sánchez Aguiar, nuevo entrenador del Olympic Charleroi belga

"El Olympic da la bienvenida a su nuevo entrenador, que puede aportar toda su experiencia en el Atlético de Madrid, Las Palmas y Leganés. Estará asistido por Javier Moreiras Otero", anunció el Charleroi en un comunicado.

Sánchez Aguiar, cuya trayectoria ha estado muy vinculada al Atlético de Madrid, ejerció como asistente de Antic en 1993-1994 en el banquillo colchonero, se ocupó después del filial y dirigió brevemente al primer equipo en 1999 tras la salida de Arrigo Sacchi.

Después retomó los mandos del filial y en diciembre de 2000 se incorporó como entrenador de Las Palmas, entonces en Segunda, y un año después, en 2001, recaló en el banquillo del Leganés, también en Segunda.

Entrenó después a la Cultural Leonesa, de nuevo a Las Palmas y al Toledo y en 2014 regresó al Atlético B. En 2018 se hizo cargo del equipo juvenil del Hapoel Be'er-Sheva israelí antes de desembarcar en el fútbol belga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Olympic Charleroi llegó a proclamarse subcampeón de la primera división belga en 1947, pero desde los años setenta del pasado siglo ha estado alejado de la élite.

Se trata del segundo equipo de esa ciudad valona (sur), donde el equipo dominante es el Sporting de Charleroi, que el año pasado fue décimo en la temporada regular de la primera división.