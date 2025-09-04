Nacional y Peñarol quieren seguir ampliando su ventaja en un fútbol que no para

Líder del Torneo Clausura con 12 unidades, el Aurinegro saltará al campo este sábado para recibir a Plaza Colonia en un encuentro enmarcado en la sexta fecha del mencionado certamen.

Su victoria en el último juego y la derrota de Cerro Largo le permitió a Peñarol subirse a lo más alto y ahora buscará conservar su posición de privilegio con un nuevo triunfo.

Ese mismo día, Daniel Carreño se reencontrará con su gente cuando Montevideo Wanderers reciba a Danubio.

Este lunes, el Bohemio ganó su primer juego del Clausura y se encargó de bajar a Cerro Largo en el juego que marcó el inicio del quinto ciclo del director técnico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental como futbolista de Nacional en el año 1988, Carreño tiene una extensa trayectoria en la que dirigió -entre otros- a Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, Deportivo Cali de Colombia, los árabes Al-Nassr, Al-Arabi, Al-Shabab y Al-Wehda, así como también a la selección de Catar.

También este sábado, Boston River recibirá a un River Plate muy complicado en la Tabla del Descenso, al tiempo que Defensor Sporting y Juventud abrirán la etapa un día antes.

El domingo, Nacional recibirá a Racing en un juego que afrontará sin el portero Luis Mejía, convocado para defender a la selección de Panamá.

Los dirigidos por Pablo Peirano lideran la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

Cuatro puntos por encima de Peñarol, el Tricolor buscará conservar esa ventaja con un nuevo triunfo.

Ese mismo día, Cerro recibirá a Cerro Largo y Miramar Misiones visitará a Progreso. Además, Liverpool se enfrentará a Montevideo City Torque sin su extremo Kevin Amaro, único convocado del medio local por Marcelo Bielsa para defender a Uruguay en los duelos frente a Perú y Chile.

- Encuentros de la sexta jornada del Torneo Clausura:

. Sábado 6: Montevideo Wanderers-Danubio, Peñarol-Plaza Colonia y Boston River-River Plate.

. Domingo 7: Cerro-Cerro Largo, Progreso-Miramar Misiones, Nacional-Racing y Montevideo City Torque-Liverpool.