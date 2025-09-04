Pablo Maffeo: "Si yo no pongo de mi parte las cosas no cambiarán, pero no va a ser así"

"Al final las cosas no van a cambiar si el principal culpable, que soy yo, no pone de su parte. Entonces, si yo no pongo de mi parte, las cosas no cambiarán y esto podría ser un desastre. Pero no va a ser así. Ahora toca remangarse, trabajar más que nadie, hacer autocrítica de todo lo que he hecho mal", explicó.

Sobre su deseo de irse del Mallorca, Maffeo comentó que "en la ciudad está bien y simplemente creía que se había acabado mi etapa", a lo que añadió que va "a coger el toro por los cuernos".

De cara a la afición, el lateral considera que con un sector de la grada lo tiene que arreglar y "poner la primera piedra". "Lo haré y que al menos no me vaya de aquí en el día de mañana o cuando se acabe mi carrera y diga que por lo menos no lo intenté", añadió.

Respecto a los incidentes del último partido de la pasada campaña, Maffeo asumió su error: "Salir ahí y mandarlos a callar fue un error mío y lo asumo porque es verdad que no estaban yendo hacia mí, sino hacia el equipo. Pero veníamos de una racha mala, se dieron muchas cosas que se juntaron. Yo me equivoqué y si alguien de la grada se sintió ofendido, le pido perdón", declaró.

El jugador puso también en valor el esfuerzo que ha hecho a nivel físico en los últimos años: "Yo por este club he jugado lesionado, con tres vértebras rotas, con una rodilla rota, con un pie roto... Lo seguiría y seguiré haciendo porque el bien del club es el bien mío", sentenció.