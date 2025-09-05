0-0. Escocia frustra a Dinamarca y se lleva un punto del Parken

La primera parte fue gris como el día en la ciudad. Muchas imprecisiones, poca claridad en ataque y ninguna ocasión de peligro.

Dinamarca tuvo más la pelota, pero aunque firmó un primer cuarto de hora prometedor, se acabó enredando por su falta de ideas y el exceso de errores. No exigió a Gunn, aunque merodeó bastante el área y desperdició media docena de saques de esquina.

Sin Eriksen, el faro de la 'Dinamita roja' por más de una década y ahora entrenándose con el Malmö sueco a la espera de equipo, Damsgaard era el encargado de manejar el ataque danés. Tuvo detalles aislados, aunque se le vio algo tímido.

Højbjerg recibió una amarilla muy pronto y estuvo muy errático, como muchos otros daneses. Biereth no tenía su noche, Dreyer dejó algún chispazo. Y poco más.

Escocia aguardó atrás bien armada, a la espera de una contra o de un error en la salida de los daneses y ocasionalmente presionaba arriba. En ataque apenas apareció. Pero tuvo un par de ocasiones muy mal ejecutadas que podrían haber sido más peligrosas, ambas protagonizadas por Christie.

De McTominay apenas hubo noticias en los primeros 45 minutos. Al menos no positivas, porque perdió una pelota en el medio frente a Højbjerg que le pudo haber costado un disgusto a su equipo.

La estrella del Nápoles dijo presente poco después del descanso con dos regates en la esquina del área grande y un tiro posterior que salvó con el pie Schmeichel.

Dinamarca respondió pronto con un tiro de Højbjerg que se fue lamiendo el palo tras un detalle de calidad de Damsgaard, que dejó pasar el balón entre sus piernas.

Dykes desperdició una llegada inmejorable frente al portero danés, pero estuvo algo lento y Kristensen bloqueó su disparo.

Dreyer sacó un latigazo con su zurda que pasó muy cerca del palo. El partido estaba abierto. A Siebert lo llamó el VAR por una posible roja en una mano de Johnston, que acababa de entrar, cuando era último hombre, pero el árbitro mantuvo la amarilla.

Con los cambios de Froholt y Højlund, Dinamarca pareció recibir un nuevo impulso. Pero faltaban las ocasiones claras. Un pase en el área de Kristensen se paseó por la portería rival sin encontrar rematador. Y la zaga escocesa las ganaba todas por arriba o aparecía en el último momento para taponar un disparo.

Højbjerg, en un cabezazo dentro del área, tuvo la última de cabeza, pero le salió al medio y floja, como el partido que firmaron las dos selecciones en una noche para olvidar.

0 - Dinamarca: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Mæhle; Dreyer (Froholt, m.74), Højbjerg, Hjulmand, Damsgaard; Dolberg (Grønbæk, m.61), Biereth (Højlund, m.74).

0 - Escocia: Gunn; Hickey (Johnston, m.69), Souttar, Hanley, Robertson; McGinn, McTominay; Christie (McLean, m.83), Adams (Hirst, m.83), Ferguson; Dykes (Doak, m.83).

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Sacó tarjeta amarilla, por Dinamarca, a Højbjerg (m.4) y Andersen (m.85); por Escocia, a Hickey (m.36), Christie (m.44), Ferguson (m.58), Johnston (m.71) y Adams (m.77).

Incidencias: Partido de la primera jornada de la fase de clasificación del Mundial 2026 disputado en el estadio Parken de Copenhague.