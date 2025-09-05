0-1. Kramaric salva el triunfo de Croacia; Modric, suma y sigue

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- Croacia logró un triunfo poco convincente ante la frágil Islas Feroe (0-1) gracias al acierto de su delantero Andrej Kramaric y con Luka Modric en un partido más, aunque saltó en la segunda parte para disputar la última media hora.