0-2. República Checa resiste en el liderato

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- La República Checa se mantiene en el liderato del Grupo L de la fase de clasificación para el Mundial 2026 tras ganar en el Podgorica Stadium a Montenegro (0-2) que fue incapaz de dar la vuelta a la ventaja temprana que obtuvo su rival.

05 de septiembre de 2025 - 18:00
El cuadro checo siente el acoso de Croacia en el liderato. Tiene dos partidos más que el combinado balcánico que ganó a Islas Feroe este viernes. Y no tiene margen de error.

Obtuvo el combinado checo un triunfo vital para sus aspiraciones ante el combinado de Robert Prosinecki. Los checos tomaron ventaja a los tres minutos con el tanto de Lukas Cerv, del Plzen y resistió el ímpetu local.

Al final, el equipo de Ivan Hasek sentenció con el gol de Vaclav Cerny en el 96 y amarró la victoria para mantener la renta de tres puntos sobre Croacia a la que recibe el martes en un choque clave para las aspiraciones.

