0-2. República Checa resiste en el liderato

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- La República Checa se mantiene en el liderato del Grupo L de la fase de clasificación para el Mundial 2026 tras ganar en el Podgorica Stadium a Montenegro (0-2) que fue incapaz de dar la vuelta a la ventaja temprana que obtuvo su rival.