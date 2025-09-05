0-2. República Checa resiste en el liderato

El cuadro checo siente el acoso de Croacia en el liderato. Tiene dos partidos más que el combinado balcánico que ganó a Islas Feroe este viernes. Y no tiene margen de error.
Obtuvo el combinado checo un triunfo vital para sus aspiraciones ante el combinado de Robert Prosinecki. Los checos tomaron ventaja a los tres minutos con el tanto de Lukas Cerv, del Plzen y resistió el ímpetu local.
Al final, el equipo de Ivan Hasek sentenció con el gol de Vaclav Cerny en el 96 y amarró la victoria para mantener la renta de tres puntos sobre Croacia a la que recibe el martes en un choque clave para las aspiraciones.