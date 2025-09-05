El Medellín apunta al liderato del Junior en el clásico ante el Atlético Nacional

El DIM, que suma 19 puntos y está a uno del líder, acumula seis victorias consecutivas en la liga y espera alargar esa racha positiva ante su máximo rival, para lo cual contará con la columna vertebral del equipo que viene jugando en el campeonato.

En ese sentido, se espera que el entrenador Alejandro Restrepo incluya en la alineación al central Daniel Londoño, al centrocampista Baldomero Perlaza y al delantero argentino Francisco Fydriszewski, máximo goleador del torneo con seis anotaciones.

Enfrente estará el Atlético Nacional que ocupa el quinto lugar, con 16 puntos, pero viene cuestionado porque, bajo el liderazgo del entrenador argentino Javier Gandolfi, no está mostrando su mujer nivel.

El estratega argentino tendrá que lidiar en este partido con las bajas del portero David Ospina, el lateral derecho Andrés Román y el extremo Marino Hinestroza, quienes están en la convocatoria de la selección colombiana para la última doble jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por esa razón se espera que esos jugadores sean reemplazados por el portero Harlen Castillo, el lateral Joan Castro y el extremo Andrés Sarmiento, que esta semana anotó un doblete en el empate 2-2 con el Deportes Quindío en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia.

Ellos se sumarán al resto de titulares habituales del equipo, entre los que figuran el central William Tesillo, el centrocampista Jorman Campuzano y el goleador Alfredo Morelos.

Otro de los partidos atractivos de la jornada lo protagonizarán el sábado Millonarios e Independiente Santa Fe, dos equipos que llegan en un mal momento pues los primeros son decimosextos, con siete unidades, y los segundos ocupan el noveno lugar, con 12 puntos.

La principal novedad de Millonarios para este partido será el debut del portero Iván Arboleda, quien dejó el club a mitad de año, pero volvió como agente libre en las últimas semanas y reemplazará al uruguayo Guillermo de Amores, que está lesionado.

El entrenador Hernán Torres también tendrá que lidiar con las bajas de otros jugadores lesionados, como el lateral Helibelton Palacios, el central Andrés Llinás, el centrocampista brasileño Bruno Sávio y el atacante Leonardo Castro, que se espera que vuelva este mes tras estar fuera de las canchas seis meses por una fractura de peroné.

Pese a las ausencias, el estratega contará con algunos de sus jugadores más experimentados como el central costarricense Juan Pablo Vargas, el extremo Alex Castro y el delantero argentino Santiago Giordana.

Santa Fe, campeón vigente del campeonato, viene de caer 1-2 en casa con el Once Caldas, y su entrenador, el uruguayo Jorge Bava, sabe que el equipo debe mejorar para luchar por clasificar a los cuadrangulares semifinales y soñar con ganar el primer bicampeonato de su historia.

Se espera que en el 'Clásico bogotano' aparezca como titular el veterano goleador Hugo Rodallega, quien volvió a las canchas después de dos meses en el partido ante Once Caldas y es la principal figura del campeón colombiano.

En la jornada, conocida como la 'Fecha de clásicos' de la liga colombiana, el Deportivo Cali recibirá al América de Cali y el líder Junior visitará al Unión Magdalena.

. Viernes 5: Deportivo Pasto-Boyacá Chicó y Once Caldas-Deportivo Pereira.

. Sábado 6: Atlético Bucaramanga-Alianza, Llaneros-Deportes Tolima, Unión Magdalena-Junior y Millonarios-Independiente Santa Fe.

. Domingo 7: Envigado-Águilas Doradas, América-Deportivo Cali, DIM-Atlético Nacional y Fortaleza-La Equidad.