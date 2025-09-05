El Zaragoza espera al Valladolid con urgencia por despejar dudas

Sin alcanzar todavía la categoría de ultimátum, y con la plantilla ya cerrada hasta el mercado de invierno, salvo sorpresa inesperada en la bolsa del paro, se trata de un encuentro al que los maños llegan con la urgencia de sumar la primera victoria del curso para alejar la que podría ser la primera crisis de esta campaña, la decimotercera que militan en LaLiga Hypermotion.

El conjunto de Gabi Fernández viene de cerrar una temporada en la que acarició el descenso a Primera RFEF y el comienzo de la nueva se ha mantenido más en la línea de la campaña pasada, con un solitario empate y dos derrotas en tres partidos.

Los vallisoletanos llegan a la capital aragonesa sin haber encajado ningún gol y con 7 de los 9 puntos disputados en su casillero, por lo que conseguir un resultado positivo para los blanquillos debe suponer una buena dosis de tranquilidad en todos los estamentos de la entidad. Lo contrario empezaría a acercar la primera crisis del nuevo curso.

El entrenador local, Gabi Fernández, ha reconocido que lograr el triunfo frente a los pucelanos supondrá "una liberación para todos", pero a la vez ha pedido tranquilidad porque, si no llega esta sábado la primera victoria, "llegará al siguiente".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El técnico madrileño se ha mostrado "contento" con la plantilla que tiene a su disposición, porque se ha fichado "a los jugadores" que se tenían "en mente" y, a partir de ahora, se incrementa "la competencia interna".

Gabi no ha concretado cuantos cambios realizará respecto al último partido contra el Castellón, pero sí que contará con esas nuevas incorporaciones, bien para estar en el banquillo, que aparece como la primera opción, o que alguno de ellos pueda ya salir de inicio.

Enfrente estará el equipo del uruguayo Guillermo Almada, que viaja a Zaragoza sin sus últimos fichajes -Nachuer, Tenés y Peter-, puesto que estos, tal y como indicó el técnico blanquivioleta, aún necesitarán un par de semanas para ponerse al nivel del resto de la plantilla.

Tampoco entrarán en la lista de convocados Jaouab y Marcos André, debido a las dolencias que arrastran, pero no afecta al esquema táctico del entrenador, que confirmó el mismo once titular que ganó a Ceuta y Castellón y empató ante el Córdoba.

Un empate que ha servido para reafirmar las cosas positivas -la recuperación de la pelota en el campo rival y la disposición de los jugadores- y corregir las que no salieron tan bien, entre otras, la definición, ya que no se logró marcar un gol, a pesar de haber contado con ocasiones para hacerlo.

Tampoco se abrió el casillero de tantos en contra para el cuadro vallisoletano, cuyo portero, Guilherme, explicó que es mérito de todo el equipo, gracias a la presión que impone a los contrarios y a la organización defensiva, con una línea de cuatro que se mantiene desde el comienzo liguero.

Almada ha insistido durante la semana en seguir desplegando intensidad y en ser valientes y atrevidos de cara a la meta rival para poder sorprender a un Real Zaragoza "que cuenta con buenos jugadores y que ha hecho buenos encuentros, aunque no han obtenido justos resultados".

"Es un equipo de muchísimo cuidado, que en su casa va a tratar de hacerse fuerte, por lo que espero un choque muy difícil y duro", añadió el técnico uruguayo, quien confía en poder traer tres puntos de Zaragoza con el dibujo que ya les ha otorgado siete puntos de los nueve en juego.

Zaragoza: Adrián Rodríguez; Juan Sebastián, Radovanovic, Pablo Insúa, Pomares; Paulino, Francho, Guti o Toni Moya, Sebas Moyano; Soberón y Dani Gómez.

Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Juric, Meseguer; Amath, Chuki, Biuk; Latasa.

Árbitro: José Antonio Sánchez (C. Andaluz)