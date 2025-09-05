España ya prepara el duelo ante Turquía en el escenario donde derrotó a Bulgaria

Entre ellos dos de los capitanes, Dani Carvajal y Rodri Hernández, que reaparecieron en Sofía cuando estaba a punto de cumplirse un año de su último encuentro con España antes de sufrir dos graves lesiones de rodilla. Entraron juntos al partido, a los 62 minutos, y este viernes se ejercitaron con intensidad con el grupo.

Mientras los titulares estiraron piernas algunos sobre césped o se quedaron completando una sesión de recuperación, los suplentes se pusieron a las órdenes del seleccionador Luis de la Fuente para completar una sesión con una primera parte de intensidad física antes del trabajo con balón, con series finales de partidos en reducidas dimensiones.

Dani Vivian y Jorge de Frutos, los dos descartados para el partido ante Bulgaria, integraron el equipo ganador junto a Álex Remiro, Fermín López, Alejandro Grimaldo y Álvaro Morata.

Lamine Yamal, que fue sustituido ante Bulgaria en el minuto 79 para el debut como internacional de Jesús Rodríguez, evoluciona de forma positiva de una leve molestia en la espalda. Tuvo tratamiento fisioterapéutico el viernes y no tendrá problemas para ser titular ante Turquía si De la Fuente lo estima oportuno. El sábado volverá a la dinámica de grupo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los internacionales españoles comerán en el hotel de concentración en Sofía antes de viajar a Konya. El vuelo chárter partirá a las 17:00 horas y con una duración cercana a las cuatro horas, la expedición quedará concentrada en Turquía a primera hora de la noche en el Hotel Hilton.

El sábado se ejercitará en el escenario del partido, el Estadio Büyükşehir Belediy, desde las 18:00 horas.