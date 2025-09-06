Alemão sobre la Liga Conferencia: "¿por qué no buscar el título?

Alemão, de 27 años, llegó esta semana al Rayo procedente del Pachuca mexicano, con el que llevaba disputados seis partidos, aunque conoce bien el campeonato español tras su paso por el Real Oviedo, con el que celebró un ascenso a Primera el pasado curso y con el que disputó 83 partidos, marcó 22 goles y dio cinco asistencias en sus dos temporadas de azulón entre 2023 y 2025.

Anteriormente, jugó en diversos equipos brasileños como Metropolitano, Criciúma, Fluminense do Itaum, Avaí, Juventus Jaraguá, Novo Hamburgo e Internacional de Porto Alegre y también cuenta en su historial con un breve paso por Japón en el Kyoto Sanga en 2018

"Estoy muy contento y feliz de estar aquí. Era un sueño después de marchar de Oviedo volver a España. Desde que he llegado aquí tanto el fútbol español como la vida me ha encantado, tanto a mi familia como a mí. Estoy feliz y agradecido a Dios”, dijo el brasileño en declaraciones a la web del club.

“Desde que me lo dijeron mis agentes la opción del Rayo me encantó. Todo lo que escuché del club y la afición me gustó. Una afición que aprieta mucho, con mucho amor y pelea todos los partidos a tope con el equipo. Una afición que escuché que es muy humilde y me identifiqué mucho con la afición y con el club. Me quedé contento con la oportunidad de regresar a España y además en Primera, que siempre fue un sueño”, señaló.

Pese a llevar poco tiempo en la dinámica de trabajo de sus compañeros, el delantero brasileño reconoció que "todos en el vestuario están ilusionados de jugar en Europa y hacerlo lo mejor posible defendiendo los colores del Rayo".

"Sabemos que tenemos que ser fuerte en Vallecas y fuera de casa para conseguir el objetivo. Hay que ir partido a partido y ¿por qué no buscar la competición y el título?”, comentó Alemão, centrado en trabajar a tope todos los días y dar lo mejor tanto dentro como fuera de la cancha".