Ecuador espera cerrar con triunfo ante Argentina eliminatoria que comenzó en desventaja

"Ha sido una eliminatoria muy complicada, dura. Tengo un recuerdo latente del día que sufrimos la sanción de parte del TAS (por el caso del jugador Byron Castillo), de arrancar con menos tres puntos y todos nos preguntábamos cómo se iba a hacer para tratar de clasificar al Mundial 2026", dijo Galíndez tras el entrenamiento de La Tri en Guayaquil de cara al partido del próximo martes ante Argentina.

El portero de la selección señaló que lo primero que hizo Ecuador fue "empezar a conformar un equipo nuevo". "Después de la salida del técnico Gustavo Alfaro, estuvimos con el español Félix Sánchez, pasamos por la Copa América donde tuvimos otro duro golpe por no haber podido continuar porque perdimos contra Argentina".

Recordó también que luego "vino el cambio de técnico, con Sebastián Beccacece". "Con él estos últimos once partidos fueron muy buenos, solo perdimos con Brasil de visitante, recibimos muy pocos goles, tenemos todavía la posibilidad matemática de terminar en el segundo lugar", aseguró.

Galíndez, nacido en Argentina pero nacionalizado en Ecuador, resaltó que, además, han debutado un buen grupo de jóvenes. "Me parece que se le esta dando un estilo de juego a la selección, creo que se hicieron las cosas muy bien y, sin dudas, habrá cosas que mejorar todavía de cara a la llegada del mundial".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Insistió en que si el equipo tuviera esos tres puntos estarían en el segundo puesto sin jugar el último partido. "Todo eso hay que mirar, somos una selección muy difícil a vencer, cualquier selección que se pare frente a nosotros la vamos a complicar", añadió.

Con relación al partido que disputará contra su país de origen, dijo que no iba a jugar de manera diferente por quién es el rival.

"Cada vez que me pongo la tricolor para mí es el privilegio más grande que puedo tener de poder defender a Ecuador, sea el rival que sea o la competencia que sea", añadió.

Y aseguró que vive un gran momento, pues nunca pensó que con 38 años estaría clasificando con Ecuador a un segundo mundial de manera consecutiva desde que él está.

Por su parte, Arreaga resaltó la madurez que ha alcanzado la selección en los últimos años. "No es fácil enfrentar un torneo de esta índole y con tres puntos menos a sabiendas de que debíamos enfrentar a selecciones de gran nivel, pero se tomó todo con mucha responsabilidad en busca del objetivo, por lo que resalto mucho la unión del grupo que se ha formado".

Previo al choque final contra Argentina, el defensa del Barcelona dijo no tener dudas del talento que tiene el equipo "para enfrentar a la mejor selección del mundo".

"Confiamos en la clase de jugadores que tenemos en lo colectivo para poder sacar adelante el partido del día martes", aseguró.