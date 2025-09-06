Güler: "No me sorprende Lamine Yamal, tiene mucho talento"

"No me sorprende lo que está haciendo Lamine Yamal porque tiene mucho talento. Va a hacer lo máximo para ponernos en dificultades, pero nosotros también tenemos mucho potencial y vamos a jugar con mucha confianza", aseguró en la rueda de prensa oficial en vísperas del duelo ante la selección española.

Güler reconoció que ha hablado con Dani Carvajal y Dean Huijsen, compañeros en el Real Madrid, sobre el partido en Turquía y confía en regresar a la capital de España como vencedor.

"Hemos hablado del partido con mis compañeros del Real Madrid y saben que el partido va ser muy complicado. Quiero volver como ganador a los entrenamientos del Madrid", deseó.

"Es un partido clave porque las dos selecciones nos jugamos la primera plaza. Seguro que la posesión de España va a ser mayor pero nosotros presionaremos y vamos a intentar imponer nuestro juego. Respetamos mucho a la selección española, llevan mucho tiempo sin perder pero sabemos lo que tenemos que hacer", sentenció el jugador de 20 años que ya es el líder de su selección.

