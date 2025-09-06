Montella: "Lamine Yamal divierte y hace divertirse a la gente"

"Lamine Yamal es un jugador extraordinario que se divierte en el campo y hace a la gente divertirse. Tiene un talento enorme pero España no es solo él. Tenemos que plantear cómo defenderlo, si hay que hacerlo con más de un jugador pero tienen muchas soluciones y gran calidad", valoró en rueda de prensa en Konya, donde Turquía recibirá este domingo a la selección española.

También elogió al jugador que se está convirtiendo en el gran referente de Turquía, Arda Güler, agradecido al crecimiento que está teniendo en el Real Madrid desde la llegada de Xabi Alonso.

"Está jugando con más continuidad y de forma más consistente desde el final de la pasada temporada. Está creciendo mucho y Xabi le obliga a hacer cosas diferentes en varias demarcaciones, lo que es bueno porque puede aportar en cualquier posición. Tiene calidad para hacerlo", ensalzó.

Celebró el regreso de dos jugadores españoles como Dani Carvajal y Rodri Hernández, tras dos graves lesiones de rodilla: "Es una alegría verles volver a jugar para los que amamos el fútbol. Su calidad aporta al fútbol".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y confía en que su equipo se crezca ante una de las selecciones del momento. "España es muy buen equipo, no pierde desde hace mucho y tiene condiciones para emular lo que lograron entre 2008 y 2012. Pero eso estimula en un partido que todos quieren jugar. Habrá que estar perfectos en defensa y en ataque. Tenemos armas para conseguir un buen resultado", dijo.