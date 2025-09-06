Ponce vuelve a marcar con el Dynamo, el penalti de Carles Gil no le basta a New England

Chicago (EE.UU.), 6 sep (EFE).- El argentino Ezequiel Ponce anotó este sábado su segundo gol consecutivo con Houston Dynamo, pero el uruguayo Lucas Sanabria salvó un punto para Los Ángeles Galaxy en una jornada reducida de la MLS en la que New England Revolution perdió por 2-3 ante Chicago Fire pese al gol de penalti del español Carles Gil.