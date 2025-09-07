Alemania gana pero persisten las dudas

Tras la decepcionante derrota por 2-0 ante Eslovaquia, la presión recaía sobre el técnico Julian Nagelsmann. Se especulaba si esta sería la primera vez que la selección alemana no lograba clasificar a una Copa del Mundo. En respuesta a esta urgencia, Nagelsmann realizó cinco cambios en el once inicial. La defensa, que antes tenía cuatro hombres, se transformó en una línea de tres con Antonio Rüdiger, Waldemar Anton y Robin Koch.

Lea más: Kevin De Bruyne Brilla en la Goleada de Bélgica sobre Kazajistán

Alemania empezó el partido mostrando una actitud renovada. El primer gol llegó temprano, al minuto 7, cuando Serge Gnabry definió con una vaselina, aprovechando un robo de balón y asistencia de Nick Woltemade.

Sin embargo, tras el gol, el equipo alemán cayó en un estado de letargo. A pesar de que Irlanda del Norte defendía con una línea alta y dejaba espacios, Alemania no pudo capitalizarlos. Los visitantes, que no mostraban mucho en ataque, encontraron su oportunidad en una jugada a balón parado. Al minuto 34, Price empató con una volea en el segundo palo, en lo que fue el primer disparo a puerta de su equipo. Este gol apagó la euforia alemana, y los silbidos de la afición en las gradas se hicieron notar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ingreso de Maximilian Beier, Nadiem Amiri y Leon Goretzka a la hora de juego cambió el ritmo del partido. El juego de Alemania se volvió más dinámico y empezaron a generar oportunidades. Amiri provocó dos faltas cerca del área, y en una jugada curiosa al minuto 69, logró marcar. Raum centró buscando a Beier, quien no logró conectar, pero el balón irritó al portero Peacock-Farrell, lo que permitió a Amiri rematar a placer para el 2-1.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El tercer gol no tardó en llegar. Al minuto 72, Wirtz anotó de tiro libre directo.

Ficha Técnica del Partido

Alemania (3): Baumann; Anton, Koch, Rüdiger (Tah, 83); Leweling, Kimmich, Gross (Goretzka, 66), Raum; Gnabry (Amiri, 66), Wirtz; Woltemade (Beier, 61).

Irlanda del Norte (1): Peacock-Farrell; Hume, Mc Nair, Toal (Mc Conville, 88); Bradley, Mc Cann (Saville, 76), S. Charles, Deveny; Galbraith (Marschall, 76), Price (Mc Donald, 88); Reid (D. Charles, 70).

Goles: 1-0 (min 7, Gnabry), 1-1 (min 34, Price), 2-1 (min 69, Amiri), 3-1 (min 72, Wirtz).

Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Amonestó a Rüdiger, Galbraith, Deveny, Bradley.

Estadio: Rhein-Energie Stadion de Colonia.