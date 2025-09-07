Kevin De Bruyne brilla en la goleada de Bélgica sobre Kazajistán

El equipo de Rudi Garcia, que tiene un partido menos, se acerca al liderato del Grupo J, que actualmente pertenece a Macedonia. Tras empatar con Macedonia en su debut y vencer a Gales y Liechtenstein, Bélgica se prepara para recibir al líder el próximo miércoles.

El triunfo fue cómodo, aunque Kazajistán resistió hasta el minuto 42. Fue entonces cuando De Bruyne abrió el marcador con un potente zurdazo desde el borde del área, tras una gran jugada colectiva que inició Leandro Trossard y pasó por Timothy Castagne y Charles de Ketelaere. Este fue el gol número 33 de De Bruyne con la selección.

Dos minutos después, De Bruyne volvió a ser protagonista, esta vez como asistente. Tras un robo de balón de De Ketelaere, habilitó a Jeremy Doku, quien marcó el 2-0.

Kazajistán se desmoronó por completo en la segunda mitad. Doku asistió a Nicolas Raskin para el tercer gol, y luego, a pase de De Ketelaere, él mismo marcó el cuarto.

De Bruyne selló su brillante actuación con su segundo gol de la noche, el quinto del equipo, tras recibir un pase de Alexis Saelemaekers. Este último también asistió en el sexto y último gol, anotado por Thomas Meunier.

Bélgica cumplió su objetivo y Rudi Garcia aprovechó para dar descanso a sus jugadores clave, pensando en el crucial partido contra Macedonia. El portero Thibaut Courtois apenas tuvo trabajo en todo el encuentro.

Ficha del Partido

Bélgica (6): Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Zeno Debast, Arthur Theate, Maxime De Cuyper (Hans Vanaken, m.71); Youri Tielemans, Nicolas Raskin (Thomas Meunier, m.71); Leandro Trossard (Malick Fofana, m.63), Kevin De Bruyne (Charles Vanhoutte, m.86), Jeremy Doku (Alexis Saelemaekers, m.63); y Charles de Ketelaere.

Kazajistán (0): Mukhammejan Seisen; Alibek Kasym, Ular Zhaksyabayev, Nuraly Alip; Suultanbek Astanov, Ramazan Orazov (Damir Kasabulta, m.58), Serikzhan Muzhikov (Murojon Khalmatov, m.73), Yan Vorogovskiy; Maksim Samorodov (Dinmukhamed Karaman, m.81), Galymzhan Kenzhebek (Dastan Satpaev, m.46) y Oralkhan Omirtayev (Islam Chesnokov, m.46).

Goles: 1-0, m.42: Kevin De Bruyne; 2-0, m.44: Jeremy Doku; 3-0, m.51: Nicolas Raskin; 4-0, m.60: Jeremy Doku; 5-0, m.84: Kevin De Bruyne; 6-0, m.87: Thomas Meunier.

Árbitro: Radu Marian Petrescu (RUM). Amonestó a Alibek Kasym y Serikzan Muzhinov, de Kazajistán.

Estadio: Lotto Park de Anderlecht, en Bruselas. Partido de la quinta jornada del Grupo J de la fase de clasificación europea para el Mundial 2026.

Fuente: EFE