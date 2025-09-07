Con gol de Lewandowski, Polonia vence a Finlandia

El delantero del Barcelona finalmente celebra un gol con su selección, algo que no había podido hacer en partidos oficiales desde la temporada pasada. Desde la llegada del nuevo entrenador, Jan Urban, Lewandowski ha recuperado la tranquilidad y la confianza. A pesar de una pretemporada marcada por una lesión, el delantero no había tenido muchos minutos con el Barcelona.

Lea más: Kevin De Bruyne Brilla en la Goleada de Bélgica sobre Kazajistán

Urban no dudó en incluir a Lewandowski en el once inicial. A los 64 minutos fue sustituido, pero su equipo logró un valioso empate contra Países Bajos, gracias a un gol de Matty Cash.

Cash fue el encargado de abrir el marcador a los 27 minutos, sorprendiendo a la defensa finlandesa con un potente derechazo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El protagonismo pasó luego a Lewandowski, quien se quitó un gran peso de encima al anotar en el tiempo añadido de la primera parte. A pase de Piotr Zielinski, el delantero definió con éxito en un mano a mano, marcando su primer gol de la temporada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lewandowski tuvo incidencia en el tercer gol, marcado por Jakub Kaminski, a los 55 minutos. A pesar de que el delantero acarició el doblete, el rechazo del portero le cayó a su compañero, quien no falló.

Sobre el final del partido, Benjamin Kallman anotó el gol del honor para Finlandia.

Con esta victoria, Polonia se venga de la derrota sufrida en la ida (2-0). Pero, más allá del resultado, lo más importante para el equipo es haber recuperado la mejor versión de su estrella, Robert Lewandowski.

Ficha del partido

Polonia (3): Skorupski; Cash (Wszolek, min. 46), Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Zielinski, Slisz (Kaputska, min. 67), Szymanski; Kaminski (Buksa, min. 82), Zalewski y Lewandowski (Swiderski, min. 67).

Finlandia (1): Joronen; Alho, Koski, Uronen (Vaananen, min. 80), Peltola (Stahl, min. 64); Antman (Kallman, min. 64), Marhiev (Kamara, min. 64), Kairinen, Tenho (Ivanov, min. 35), Lod; y Pohjanpalo.

Goles: 1-0, min. 27: Cash; 2-0, min. 45+2: Lewandowski; 3-0, min. 55: Kaminski; 3-1, min. 88: Kallman.

Árbitro: Rade Obrenovic (Eslovenia).

Estadio: Silesia de Chorzów, Polonia.

Fuente: EFE