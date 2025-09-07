De Frutos retoma el 14 del debut de Jesús Rodríguez, descartado con Vivian
Redacción deportes, 7 sep (EFE).- Jorge de Frutos portará el dorsal 14 en su primera oportunidad de debutar con la selección española absoluta, ante Turquía en Konya, con el número que lo hizo Jesús Rodríguez en Bulgaria, descartado para el segundo partido de clasificación al Mundial 2026 junto a Dani Vivian.
Por EFE
07 de septiembre de 2025 - 06:55
El seleccionador español Luis de la Fuente descarta al central Vivian por segundo partido consecutivo y, tras viajar a Sofía y Konya, verá ambos encuentros de clasificación mundialista desde la grada. La novedad en la convocatoria es la entrada de De Frutos por Jesús Rodríguez.
Los dorsales de la selección española en el segundo partido de clasificación al Mundial 2026, ante Turquía son: