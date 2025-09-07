El 2 de Mayo derrota al Olimpia en el torneo Clausura liderado por Guaraní

El conjunto local, al mando del técnico paraguayo Felipe Giménez, abrió el marcador por intermedio de Elías Alonso (m.5) y Olimpia, a cargo de Hugo Almeida, igualó con un tanto de Iván Leguizamón (m.40).

Marcelo Acosta volvió a marcar la diferencia para el 2 de Mayo (m.63) y empató Luis Abreu (m.76).

Diego Acosta (m.81) puso la cifra definitiva en el partido disputado en el estadio Río Parapití, en la ciudad Pedro Juan Caballero.

El 2 de Mayo sumó 13 puntos y se situó en la séptima posición, mientras que el Olimpia está en el noveno puesto con 12 enteros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El líder Guaraní quedó con 25 unidades gracias a la victoria de visitante por 2-3 conseguida el viernes ante el Sportivo Luqueño, tras remontar los goles de Marcelo Pérez y Fernando Benítez anotados en la primera mitad.

En la segunda parte, los dirigidos por el paraguayo Víctor Bernay, dieron la vuelta el marcador por intermedio de Iván Ramírez, Alexandro Maidana y Jhon Jairo Sánchez.

El Sportivo Luqueño es quinto con 17 unidades.

Este sábado, el Nacional venció en casa por 1-0 al Deportivo Recoleta con un gol de Orlando Gaona, resultado que le ha permitido sumar 19 enteros para situarse en la tercera posición.

En la misma jornada, General Caballero cedió un empate 0-0 ante Libertad. Con ese resultado, ambos quedaron casi a mitad de la clasificación, con 12 y 14 puntos, respectivamente

El partido entre el Cerro Porteño y el colista Atlético Tembetary quedó suspendido por una solicitud del primero ante la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) debido a que tres de sus jugadores fueron convocados a la plantilla de la selección nacional para el partido del martes ante Perú.

Pese a no jugar durante esta jornada, Cerro Porteño sigue segundo con 21 unidades, detrás de Guaraní.

La APF permite la reprogramación de un partido si un equipo cede a tres futbolistas a la selección.

La undécima jornada concluirá este lunes con el partido entre Trinidense y Ameliano.