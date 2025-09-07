Gabriel Magalhães: "Ancelotti es como un gran padre para nosotros"

"Busca integrarse con nosotros, conversa, se ríe. Conocemos su historia en el fútbol y le tenemos mucho respeto" afirmó el defensa del Arsenal en rueda de prensa, en la Granja Comary, estado de Río de Janeiro, donde la Canarinha prepara el duelo con Bolivia, el último de las eliminatorias para el Mundial de 2026.

Magalhães se refirió al exentrenador del Real Madrid como "un padrazo" para los jugadores.

"El grupo está muy feliz con él", aseguró.

Además, apoyó la idea del seleccionador de empezar a construir un equipo desde la zaga porque "lo más importante en el fútbol es no recibir goles".

"El pilar tiene que ser la defensa (...) Con la calidad que tenemos, si no sufrimos gol, la oportunidad de ganar es muy grande", señaló.

Desde que Ancelotti asumió las riendas, Brasil ha jugado tres partidos contra Ecuador, Paraguay y Chile, con un balance de un empate y dos victorias, y cuatro goles a favor y ninguno en contra.

Sobre las expectativas de poder ganar el Mundial de 2026, Magalhães apostó por "mantener los pies en la tierra" y "prepararse lo más rápido posible" para llegar en condiciones a la cita de México, Canadá y Estados Unidos.

"Con el grupo unido, vamos conquistar grandes cosas", garantizó.

Brasil, ya clasificada para el Mundial, volverá a entrenar este domingo, cuando Ancelotti comenzará a diseñar el once que se medirá el martes a la selección boliviana en los 4.100 metros de altitud de El Alto.

La pentacampeona del mundo marcha actualmente en la segunda posición de la clasificación, con 28 puntos, diez menos que Argentina, líder indiscutible de estas eliminatorias sudamericanas.

Además de Argentina y Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay también están clasificadas de forma matemática para el Mundial de 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

Solo queda por dirimir la plaza de la repesca, que ahora mismo ostenta Venezuela, con Bolivia apenas un punto por debajo.