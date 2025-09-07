La selección de Paraguay cumple su penúltima práctica antes de viajar a Perú

Asunción, 7 sep (EFE).- La selección de Paraguay cumplió este domingo su penúltimo entrenamiento antes de viajar el lunes por la tarde a Lima para enfrentar el martes a Perú, en la jornada final de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).