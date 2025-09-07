Un Eibar con importantes bajas recibe a un invicto Andorra en Ipurua

Los armeros, tras perder la imbatibilidad la pasada jornada en el último minuto ante el Huesca, no pueden relajarse si quieren mirar hacia arriba en la tabla.

Beñat San José, técnico del Eibar, no puede contar con todo su plantel para este duelo. La baja principal es la de su defensa central Anaitz Arbilla, que fue expulsado la pasada jornada tras ver la tarjeta roja directa y que ha sido sancionado con cuatro partidos sin poder jugar.

El principal candidato para sustituirle es Arambarri, dado que Jair Amador, el otro central de la plantilla, acaba de salir de una lesión y se antoja prematura su inclusión en el once inicial.

Además de Arbilla, tampoco podrán jugar por sendas lesiones Peru Nolaskoain, cuya plaza podría ocupar Sergio Álvarez, ni Javi Martón, que la pasada semana vio como su plaza vacante era bien ocupada por Magunazelaia, autor del único tanto de los armeros. Posiblemente el jugador eibarrés siga jugando esta semana en la punta, ya que aunque Jon Bautista ya disputó la pasada semana sus primeros minutos de la temporada, todavía parece falto de rodaje para jugar desde el inicio

El capítulo de bajas lo completa Mada, que sigue evolucionando desde su operación, pero al que todavía le quedan varias semanas para su reaparición.

Enfrente está el Andorra, aún con el cartel de invicto y que llega a este partido convertido en el equipo sorpresa del inicio de curso.

El equipo dirigido por Ibai Gómez tiene las bajas por lesión de Josep Cerdà y Martí Vilà y del portero Jesús Owono, convocado con la selección de Guinea Ecuatorial. Además será duda hasta última hora por temas burocráticos su último fichaje, el medio turco Efe Akman. El que sí está disponible es Marc Bombardó, 'Bomba', que estos días ha estado con la selección sub-20 de España en París.

El club del Principado llega a Ipurúa con un empate contra Las Palmas en Gran Canaria y con victorias contra el Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio y en Encamp contra el Burgos. Por tanto, un empate y dos victorias y además dando muy buena imagen en los tres partidos bajo las órdenes de Ibai Gómez.

A nivel personal, Ibai Gómez vuelve a Ipurúa, donde consiguió el ascenso a Primera RFEF después de empatar contra el filial del Eibar y aprovechó de está manera el pinchazo de la UD Logroñes contra el Utebo.

Los dos equipos se han enfrentado dos veces en Ipurúa y los dos partidos se han saldado con empates.

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Arambarri, Buta, Sergio Álvarez, Aleix Garrido, Corpas, Alkain, Guruzeta y Magunazelaia.

Andorra: 'Yaako', 'Petxa', Gael Alonso, Antal Yaakobishvili, Imanol; Sergio Molina, Dani Villahermosa, Marc Domènech; Olabarrieta, Min-su, 'Lauti' De León.

Árbitro: pendiente de designación.