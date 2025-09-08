Ancelotti dice que exigirá talento y actitud a los brasileños que disputarán el Mundial

"Hablo mucho de eso porque creo que es la llave del éxito. Los jugadores brasileños tienen mucho talento. Y la llave del éxito es talento con actitud. Con talento pero sin actitud no se gana y sin talento pero con actitud, tampoco. Es la combinación la que permite ganar", afirmó.

El entrenador italiano dijo que lo que más le ha gustado en los tres partidos en que ha sido seleccionador de Brasil hasta ahora es precisamente la actitud del equipo.

"En mi opinión la actitud fue muy alta y eso es una base importante en el futuro de la selección", afirmó Ancelotti en la rueda de prensa que concedió en la víspera de la visita de Brasil a Bolivia en su último partido por las eliminatorias del Mundial 2026.

Pese a que Brasil ya garantizó su cupo al Mundial, el técnico dijo que el partido contra Bolivia es muy importante para seguir probando jugadores.

Afirmó que le han sorprendido positivamente jugadores que no conocía como el defensa Douglas Santos y el delantero Luiz Henrique, a quienes calificó como determinantes en la victoria del pasado jueves por 3-0 sobre Chile en el Maracaná.

Ancelotti dijo que cumplió su objetivo para el partido contra el cuadro chileno, que era tanto vencerlo como conocer nuevos jugadores, así como se refirió a futbolistas que ya conocía y que considera importantes en la selección.

Afirmó que Marquinhos, capitán del PSG, es uno de los mejores defensas del mundo por su experiencia, inteligencia, carácter y personalidad, y lo calificó como una "pieza muy importante para el equipo".

De Casemiro, que no podrá jugar contra Bolivia por sanción, dijo que se trata de un jugador "insustituible"; afirmó que ve muy bien al joven delantero del Chelsea Estevao y que puede mejorar y progresar para convertirse en un jugador importante para Brasil en el futuro; y elogió a Rodrygo, aunque todavía no ha convocado a su expupilo en el Real Madrid.

"Obviamente la memoria cuenta. Conozco muy bien a Rodrygo y sé que puede aportarle mucho al equipo. Estamos evaluando unos 70 jugadores y en todos analizamos tanto el nivel físico como el táctico para intentar montar para el Mundial el equipo más competitivo posible", concluyó.