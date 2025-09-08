Argentinos Juniors vence a Lanús y accede a cuartos de final de la Copa Argentina

Con un solitario y decisivo gol de Tomas Molina (m.36), el equipo dirigido por Nicolás Diez pasó de ronda y esperará por el vencedor del cruce entre Newell’s Old Boys y Belgrano.
En la otra llave de semifinales, Independiente Rivadavia de Mendoza ya aguarda por su rival tras haber vencido el viernes pasado por 3-1 a Tigre.
El rival de la ‘Lepra’ mendocina será el ganador del partido entre River Plate y Racing Club.
Además de conquistar un título oficial, el campeón de la Copa Argentina logrará la clasificación a la Libertadores 2026.
