Argentinos Juniors vence a Lanús y accede a cuartos de final de la Copa Argentina

Buenos Aires, 8 sep (EFE).- Argentinos Juniors derrotó este lunes por 1-0 a Lanús y se clasificó a la semifinal de la Copa Argentina.

Por EFE
08 de septiembre de 2025 - 23:45
Con un solitario y decisivo gol de Tomas Molina (m.36), el equipo dirigido por Nicolás Diez pasó de ronda y esperará por el vencedor del cruce entre Newell’s Old Boys y Belgrano.

En la otra llave de semifinales, Independiente Rivadavia de Mendoza ya aguarda por su rival tras haber vencido el viernes pasado por 3-1 a Tigre.

El rival de la ‘Lepra’ mendocina será el ganador del partido entre River Plate y Racing Club.

Además de conquistar un título oficial, el campeón de la Copa Argentina logrará la clasificación a la Libertadores 2026.

