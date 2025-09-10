Djed Spence hace historia como el primer musulmán en jugar con Inglaterra

El jugador del Tottenham, de 25 años y nacido en Londres, sustituyó a Reece James en el minuto 69, en un hecho simbólico para los musulmanes británicos, que representan cerca del 6 % de la población del país.

"Me sorprendí porque no sabía que era el primero, así que es una bendición. Espero que motive a los niños de todo el mundo a creer que también pueden lograrlo", declaró tras el encuentro.

El debut de Spence fue celebrado por organizaciones como Nujum Sports, que apoya a más de 400 atletas musulmanes.

Su fundador, Ebadur Rahman, subrayó que "es un momento de celebración para los musulmanes", porque Djed no juega solo para Inglaterra sino para "los musulmanes de todo el mundo".

Formado en la cantera del Fulham y con paso por Middlesbrough, Nottingham Forest y varias cesiones en el extranjero, Spence fichó por el Tottenham en 2022 y bajo las órdenes de Ange Postecoglou se asentó en el primer equipo contribuyendo a la conquista de la Europa League 2024/25, primer título del club en 17 años.