Livakovic: "Me convenció sobre todo que el año pasado el Girona jugó la Champions"

Livakovic se ha mostrado "muy feliz" y "muy emocionado" por su llegada al Girona en unas declaraciones difundidas en las redes sociales de la entidad catalán, después de su primer entrenamiento a las órdenes del entrenador Míchel Sánchez.
"Creo que mi adaptación será buena. He visto la Liga española desde que era joven y he jugado muchas veces contra España. Es una liga muy técnica", ha explicado el portero internacional croata.
También ha afirmado que quiere luchar para acabar lo más arriba posible en el campeonato, y que espera aportar su experiencia para lograr grandes resultados, ya que lleva "años jugando muchos partidos importantes". Además, coment que de joven sus referentes eran Gianluigi Buffon e Iker Casillas.
Livakovic ha recalado en Montilivi para reforzar la portería después de la baja de larga duración del guardameta Juan Carlos, y las contundentes derrotas ante el Rayo (1-3), el Villarreal (5-0) y el Sevilla (0-2) en las tres primeras jornadas. De hecho, podría debutar este domingo en Vigo.
