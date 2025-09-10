Livakovic: "Me convenció sobre todo que el año pasado el Girona jugó la Champions"

Girona (España), 10 sep (EFE).- El portero croata Domink Livakovic, que jugará esta temporada en el Girona, equipo de la Primera división del fútbol español, cedido por el Fenerbahce turco, ha asegurado en su primera entrevista a los medios del club el proyecto del equipo rojiblanco le convenció "sobre todo" porque el curso anterior disputó la Liga de Campeones.