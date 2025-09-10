Pere Romeu: "Es un año de consolidar el trabajo de la primera temporada y perfeccionarlo"

"Al final lo que pide cualquier entrenador en cualquier sitio es un poco de tiempo para trabajar. Ya hemos entrenado mucho, ya hemos trabajado mucho, ya hemos dicho mucho cómo queremos jugar, así que es un año, claramente, de consolidar el trabajo de la primera temporada y perfeccionarlo", ha subrayado el preparador catalán.

En este sentido, Romeu se ha mostrado optimista respecto a los objetivos de la temporada, tras un inicio en el que el conjunto azulgrana ha marcado 16 goles en dos partidos.

"Este año las jugadoras han descansado, ha venido con energía, el clima de trabajo es muy bueno y todas las jugadoras están disponibles y a buen nivel. Estoy muy contento y espero que sigamos en esta línea”, ha añadido.

De esos tantos, tres llevan la firma de Ewa Pajor, que se sitúa como la máxima goleadora del campeonato. Sobre su arranque goleador, el técnico catalán ha destacado la ambición colectiva y la humildad de la delantera polaca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tiene tanta humildad que lo que dice es que quiere acercarse a ganar la 'Champions', no tanto el número de goles. Así que vamos a por eso, vamos a seguir ayudándola, es una jugadora que tiene una capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo increíble con la cantidad de goles que lleva", ha explicado.

En lo estrictamente deportivo, el técnico azulgrana ha destacado la exigencia del duelo ante el DUX Logroño, uno de los dos equipos ascendidos junto al Alhama ElPozo, y ha advertido que será "muy distinto a los dos primeros compromisos de la temporada".

"Nos encontraremos un equipo activo, que repite esfuerzos, muy solidario, agresivo en defensa, capaz de presionar el área y bajar el bloque en segundos. En ataque generan dificultades con balones largos, transiciones rápidas y muchas jugadas a balón parado", ha valorado.

En cuanto al estado de la plantilla, Romeu ha descartado la presencia de la delantera Caroline Graham y de la centrocampista Clara Serrajordi, quienes continúan con trabajo específico tras sendas lesiones que ya les impidieron participar el pasado domingo en la victoria en San Mamés (1-8).

Sobre las posibles rotaciones en el once, como las realizadas ante el Alhama ElPozo —donde descansó Patri Guijarro— o frente al Athletic Club de Bilbao —con la suplencia de la capitana Alexia Putellas—, el técnico catalán ha señalado que seguirán siendo "parte de la identidad del grupo", aunque no ha desvelado si jugadoras como Aitana Bonmatí podrán descansar.

"Tenemos más de 11 titulares, somos un equipo. Durante la temporada, las alineaciones irán cambiando; esto va de rendimiento. Si las jugadoras están disponibles y en buen nivel, seguirán jugando", ha concluido.