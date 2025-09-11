El Atlético ganó 6 de sus últimos 7 partidos tras los parones de selecciones

Salvo el precedente más reciente, el 1-1 ante el Espanyol de marzo de 2025, el conjunto rojiblanco se impuso en sus otros seis últimos choques después de los encuentros de selecciones: 0-3 al Celta en octubre de 2023, 1-0 al Mallorca en noviembre de 2023, 1-2 al Villarreal en marzo de 2024, 3-0 al Valencia en septiembre de 2024, 3-1 al Leganés en octubre de 2024 y 2-1 al Alavés en noviembre de 2024 en el estadio Metropolitano.

Su última derrota tras un parón data de septiembre de 2023, cuando retomó la competición liguera con un batacazo contra el Valencia en Mestalla (3-0) que altera la dinámica positiva y el cambio de tendencia en ese sentido de los últimos tiempos: de sus últimos doce duelos después de partidos de selecciones, el Atlético logró diez triunfos.

A los seis conseguidos en 2023-24 y 2024-25 añade el 1-0 al Betis de marzo de 2023, el 0-2 al Sevilla de septiembre de 2022, el 4-1 al Alavés de marzo de 2022 y el 1-0 a Osasuna de noviembre de 2021 para contraponerse al tiempo pasado, cuando, por ejemplo, apenas ganó dos de once reencuentros con LaLiga de septiembre de 2017 a noviembre de 2019.

En sus últimos 40 partidos ligueros tras un parón internacional, el equipo de Diego Simeone solventó con éxito 26 choques (un 65 por ciento), con nueve empates y cinco derrotas.

Durante la última fecha FIFA, el Atlético ha tenido diez internacionales entre Europa y América, de los que el central eslovaco David Hancko y el portero esloveno Jan Oblak son los jugadores con más minutos, con dos encuentros completos, seguidos por el defensa español Robin Le Normand, con 135 minutos, también repartidos en dos choques.

De los cinco internacionales argentinos, que serán los últimos en incorporarse a los entrenamientos en la tarde de este jueves, el delantero Julián Alvarez (101 minutos), el lateral Nahuel Molina (103) y los extremos Nico González (117) y Giuliano Simeone (47) han participado en los dos partidos de su selección, mientras que Thiago Almada, que vuelve con unas molestias musculares, ha disputado uno, con un total de 81 minutos.

Alexander Sorloth ha recorrido 108 minutos en los dos compromisos de la selección de Noruega, mientras que Giacomo Raspadori ha disparado su productividad con Italia: dos goles y dos asistencias en apenas 34 minutos de juego.