El mexicano Reséndez de Aucas falla y Cuenca va a cuartos de la Copa Ecuador

Cuenca se adelantó a través de Stalin Morocho en el minuto 38, pero Estalin Segura empató para Aucas en el 51.

En los penaltis acertaron para Cuenca Jorge Ordóñez, David Noboa, Luis Arroyo, Luis Gustavino, Mateo Piedra, el colombiano Kleiner Moreno y los argentinos Agustín Gómez, Mateo Maccari y Eugenio Raggio.

Por Aucas convirtieron Michael Carcelén, Renny Jaramillo, Luis Cano, Jonathan Mina, Ángelo Mina, el boliviano Bruno Miranda, el argentino Ulises Ciccioli, el paraguayo Carlos Rolón. El portero Reséndez estrelló en balón en el horizontal.

Tras la clasificación, el Deportivo Cuenca esperará en cuartos de final al ganador de la llave entre el club San Antonio de la segunda división local y Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El primer tiempo resultó agradable por la propuesta ofensiva de los equipos, aunque con más orden y movimientos precisos para salir a la zona contraria estuvo el Deportivo Cuenca.

La insistencia del cuadro cuencano, dirigido por el técnico argentino Norberto Araujo, lo llevó a adelantarse en el marcador con preciso golpe de cabeza del centrocampista Morocho, tras una asistencia del extremo derecho argentino Lucas Mancinelli.

El Aucas regresó al segundo tiempo en procura del empate y lo consiguió a través del defensa Segura, que, aprovechándose de un rebote, venció con potente remate la resistencia del portero argentino Brian Bustos.

La derrota dejó en una situación incómoda al técnico del Aucas, el argentino Gabriel Pereyra, pues en el otro torneo ecuatoriano, la Liga Pro, el equipo ha salido de la zona de clasificación del hexagonal final por el título de 2025 y la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026 debido a los malos resultados.