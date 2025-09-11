El Sevilla, a recuperar la sonrisa frente a un ascendido sin complejos

El nuevo Sevilla que entrena el argentino Matías Almeyda se fue al parón del torneo por los partidos de las selecciones nacionales con el regusto de su victoria en Gerona (0-2), la primera del curso después de iniciarlo con derrota en Bilbao (3-2) y en la capital andaluza frente al Getafe (1-2).

El técnico suramericano tiene, además, la posibilidad de enlazar dos triunfos seguidos, algo que el equipo no consigue desde hace diecisiete meses después de no lograrlo la pasada campaña, y ahora lo hace superadas las incertidumbres de anteriores semanas por las inscripciones de futbolistas y ya con la plantilla confeccionada.

Así, ya llevan más de una semana con el grupo los cuatro refuerzos de última hora, como fueron el defensa polivante César Azpilicueta (Atlético de Madrid), el veterano delantero chileno Alexis Sánchez (Udinese), el central luso Fábio Cardoso (Oporto) y el medio francés Batista Mendy (cedido por el Trabzonspor turco).

El problema de Almeyda está en la incógnita de cómo llegan físicamente los cinco internacionales que se fueron con sus selecciones -los porteros Odisseas Vlachodimos (Grecia) y Orjan Nyland (Noruega), el lateral izquierdo Gabriel Suazo (Chile), el centrocampista Nemanja Gudelj (Serbia) y el extremo Rubén Vargas (Suiza).

De ellos, el que regresa más tarde es Suazo, capitán de la selección chilena, pues jugó el segundo partido clasificatorio para el Mundial de 2026 de la Roja en la madrugada del miércoles, un Chile-Uruguay en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

En el capitulo de lesiones, han sumado ya varias sesiones de trabajo con la plantilla el central francés Tanguy Nianzou, con un problema muscular surgido en la pretemporada y por el que aún no ha podido debutar este curso en partido oficial; el centrocampista suizo Djibril Sow y el defensa Ramón Martínez, mientras que permanecen al margen por diversas mermas físicas los atacantes nigerianos Chidera Ejuke y Akor Adams y el medio Joan Jordán.

El Elche, por su parte, afronta el partido repleto de moral y confianza tras su buen arranque de competición. El equipo ilicitano aún no conoce la derrota en su regreso a Primera, a pesar de haberse medido a rivales de entidad, como Betis y Atlético de Madrid, y ha sumado cinco puntos de nueve, superando sus mejores expectativas.

El conjunto ilicitano se presenta en el Sánchez Pizjuán sin complejos y con el firme propósito de romper por fin su mala dinámica en el estadio sevillista, donde nunca ha ganado en 24 visitas.

El Elche no podrá contar para este partido con Yago de Santiago, que sigue su proceso de recuperación tras ser operado de la rodilla la pasada campaña, ni con Marc Aguado, al que no se quiere forzar tras acusar unas molestias musculares.

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ya podrá disponer del lateral Héctor Fort, quien ha regresado de la concentración de la selección sub-20, si bien parece poco probable que el catalán sea titular.

También tiene a su disposición a Rodrigo Mendoza, aunque el centrocampista, titular en los dos partidos disputados por la sub-21, apenas suma un entrenamiento con el equipo esta semana y es posible que arranque como suplente.

El encuentro tendrá una motivación especial para Adriá Pedrosa, Rafa Mir y André Silva, tres exjugadores del Sevilla.

Los dos primeros aún pertenecen a la entidad sevillista, pero en sus contratos de cesión no se incluyó la cláusula del miedo, por la que podrán jugar si Sarabia lo considera oportuno.

El técnico vasco no ha dado pistas sobre la posible alineación, aunque no ha descartado realizar varios cambios, incluida la portería, donde Iñaki Peña puede tener la opción de debutar.

El centrocampista argentino Fede Redondo apunta a la formación inicial tras la baja de Aguado, así como el delantero portugués André Silva y su compatriota Martim Neto, recambio natural de Rodri Mendoza.

Sevilla: Nyland; Carmona, Ramón Martínez, Kike Salas, Azpilicueta o Suazo; Gudelj o Batista Mendy, Agoumé; Juanlu, Rubén Vargas, Alfon; e Isaac Romero.

Elche: Dituro o Peña; Núñez, Affengruber, Bigas, Pétrot; Neto, Fede Redondo, Febas, Germán Valera; Rafa Mir y André Silva o Álvaro Rodríguez.

Árbitro: Pendiente de designación.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Puestos: Sevilla (12º. 3 puntos). Elche (7º. 5 puntos).

El dato: El Elche sólo ha ganado uno de los veintiséis partidos oficiales que ha disputado en el campo del Sevilla, donde además ha cosechado siete empates y dieciocho derrotas.

Matías Almeyda (entrenador del Sevilla) considera que el Elche, para su "forma de ver, es de los equipos que más lindo juega".

Eder Sarabia (entrenador del Elche): “Vamos a Sevilla con la ilusión de seguir haciendo historia”

Altas del Sevilla: Azpilicueta, Fábio Cardoso, Batista Mendy y Alexis Sácnhez (tras ser inscritos), Ramón Martínez, Januzaj, Sow y Nianzou (tras lesiones).

Bajas del Sevilla: Akor Adams, Ejuke y Jordán (lesionados).

Altas. Héctor Fort (se incorpora tras la cesión y concentración con la selección sub-20).

Bajas: Yago de Santiago (lesión) y Marc Aguado (lesión).