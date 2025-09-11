El West Ham prohíbe un tipo de bufandas para el derbi contra el Tottenham

Londres, 11 sep (EFE).- El West Ham United ha prohibido las bufandas que están compuestas mitad y mitad por los colores de los dos equipos y que son bastante populares en los partidos de la Premier League por motivos de seguridad para el derbi de Londres contra el Tottenham Hotspur.