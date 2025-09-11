Laporta afirma que el Barça se mantiene firme en la defensa de "los derechos de Cataluña"

Laporta ha reivindicado que la entidad participa en este acto de la Diada de Cataluña desde hace más de 100 años porque "es la mejor manera de entender y mantener viva la llama de que el Barça es 'más que un club'".

"El Barça mantiene su firme compromiso con la defensa de los derechos y libertades de Cataluña, su lengua y su cultura, a menudo amenazadas desde la intolerancia y la incomprensión", ha añadido.

Laporta ha encabezado la comitiva del FC Barcelona junto a otros directivos de la entidad como el vicepresidente del área deportiva, Rafael Yuste, y la vicepresidenta institucional, Elena Fort.

También ha participado en representación del primer equipo de fútbol masculino el portero Joan García, mientras que por parte del Barça femenino lo han hecho el entrenador, Pere Romeu, y las jugadoras Laia Aleixandri y Marta Torrejón.

En cuanto al baloncesto, el técnico Joan Peñarroya y el jugador Joel Parra también han acudido al monumento a Rafael Casanova junto al embajador de la sección Audie Norris y el directivo responsable de la sección, Josep Cubells.

En balonmano, el capitán del equipo, Dika Mem, el coordinador Joan Marín, y el directivo responsable de la sección, Joan Solé, también han formado parte de la comitiva azulgrana.

El fútbol sala ha tenido triple representación con el coordinador Jordi Torras, el nuevo entrenador, Javi Rodríguez, y el capitán, Dídac Plana, así como en hockey patines, puesto que han acudido el coordinador Gaby Cairo, el nuevo técnico, Ricard Ares, y el jugador Sergi Fernández.