Samu apunta a la titularidad con el Oporto, líder de Portugal

El delantero melillense se recuperó antes de lo previsto de su lesión en el muslo izquierdo y disputó los últimos minutos del triunfo ante el Sporting (1-2), que catapultó al Oporto al liderato.

Además, el que le sustituyó durante su baja, el ex del Sevilla y del Barça Luuk de Jong, se lesionó en un reciente partido de entrenamiento, por lo que Samu debería volver a ser la principal opción del ataque para el técnico italiano Francesco Farioli.

También el sábado, el Sporting intentará en su visita al campo del Famalicão volver a la senda de la victoria tras caer en el clásico.

Los 'leones' podrán contar con el buen nivel de uno de sus nuevos fichajes, el colombiano Luis Suárez, que el pasado martes brilló con los colores de su país al anotar cuatro goles contra Venezuela (3-6).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se enfrentarán a un Famalicão que ocupa el segundo puesto, sin ninguna derrota, y que esta semana ha visto cómo sus jugadores Justin de Haas y Lazar Carevic recibían los premios al mejor defensa y portero de agosto de la Liga, respectivamente.

En la recepción al campeón, el conjunto norteño no podrá contar con el defensa ecuatoriano Léo Realpe, sancionado, ni con el excanterano del Real Madrid Óscar Aranda, que estará de baja durante un largo periodo tras una grave lesión.

La quinta jornada de la Liga de Portugal arrancará este viernes con el Benfica, que se enfrentará al Santa Clara en su Estadio da Luz.

Las 'águilas' llegan tras una ajustada victoria por 1-2 en la ronda anterior frente al quipo propiedad del madridista Vinícius Júnior, el Alverca.

Frente al Santa Clara, la incógnita es el estado físico del capitán 'benfiquista', el central Nicolás Otamendi, tras haber jugado lesionado con Argentina, tal y como reveló en rueda de prensa el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni.

La ronda terminará el domingo con un derbi del distrito norteño entre el Sporting de Braga, dirigido por el español Carlos Vicens, y el Gil Vicente.

Los de Vicens encadenan dos empates ligueros, por lo que necesitan un buen resultado ante el Gil, lo que, además, les daría un nuevo impulso de cara a los difíciles partidos que se avecinan, frente a su máximo rival, el Vitória de Guimarães, en Liga, y al Feyenoord en la Europa League.

El ex del Málaga Ricardo Horta se recupera de una lesión y el joven extremo Roger Fernandes dejó la pasada semana Braga para fichar por el Al-Ittihad saudí que entrena Laurent Blanc, por lo que surge una oportunidad en el sector ofensivo para el español Gabri Martínez.

Partidos de la quinta jornada de la Liga de Portugal:

Estoril - AVS Moreirense - Rio Ave Oporto - Nacional Famalicão - Sporting

Estrela da Amadora - Vitória de Guimarães Arouca - Casa Pia Braga - Gil Vicente.