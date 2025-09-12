Bielorrusia y Polonia serán los rivales de España en las semifinales de la Superfinal

Los hombres, entrenados por Cristian Méndez, tratarán de acceder a una final, aunque antes deberán ganar a Bielorrusia (16:45 horas) entrenada por el exinternacional español Nico Alvarado, que acabó segunda en el grupo A por detrás de Italia.
Por su parte, a las 18:00 horas será el otro cruce masculino entre Italia y Ucrania.
Mientras, el equipo femenino, invicta en el torneo tras sus victorias contra Italia (3-0) y Ucrania (4-2), se cruzará con Polonia a las 15:30 horas, mientras que la otra semifinal será Portugal-Ucrania a las 14:00 horas.