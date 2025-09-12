Bielorrusia y Polonia serán los rivales de España en las semifinales de la Superfinal

Redacción deportes, 12 sep (EFE).- Las selecciones de España de fútbol sala de fútbol playa masculina y femenina se enfrentarán este sábado a Bielorrusia y Polonia en las semifinales de la Supergfinal de la Superliga de la Euro Beach Soccer que se disputa en Viareggio (Italia), una vez que este viernes ganaron a Suiza (10-4) y Ucrania (4-2) y fueron campeones de grupos invictas.