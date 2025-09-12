El Getafe se rearma en el regreso de Paunovic

Los hombres de José Bordalás, sin varios de sus fichajes del verano, han sobrevivido con éxito en sus tres compromisos iniciales. De nueve puntos posibles sumó seis tras derrotar al Celta (1-2) y al Sevilla (1-2) y después de perder la pasada jornada contra el Valencia (3-0).

El club azulón no pudo inscribir a Javi Muñoz, Yvan Neyou, Abdel Abqar, Kiko Femenía, Álex Sancris y Juanmi Jiménez. La cesión de Christantus Uche al Crystal Palace con una opción de compra obligatoria de 22 millones de euros aligeró la carga salarial y permitió al Getafe formalizar las fichas de sus jugadores.

Bordalás sobrevivió a tanta ausencia con una ristra de futbolistas mínima y en la que tuvieron presencia nombres con poca o nula experiencia en Primera División como Ismael Bekhoucha o Davinchi. Ambos cumplieron, sobre todo el segundo, que se ha hecho fuerte en el lateral izquierdo tras rendir a buen nivel. Procedente del Recreativo de Huelva este verano, el joven defensa aspira a seguir en el once y tiene muchas papeletas para conseguirlo.

Ahora, el Getafe podrá contar con tres de sus seis inscritos (Javi Muñoz, Neyou, Abqar) con la duda de Femenía, tocado físicamente, con Sancris sancionado y sin Juanmi lesionado.

La salida de Uche permitió a la dirección deportiva firmar a un último jugador que también entrará en la convocatoria: el extremo Abu Kamara.

Con toda esa nueva artillería, Bordalás podría apostar por un sistema menos conservador con el que jugó las tres primeras jornadas. Que los tres centrales pasen al olvido, es una opción. En todo caso, si continúa con su sistema (5-3-2) nombres como Abqar, en el centro de la zaga, y Borja Mayoral, arriba para sustituir a Uche, podrían entrar en el once como novedades.

Jugarán en un estadio que no podrá acoger a todos sus aficionados. Después de tres jornadas alejados del Coliseum por las obras de remodelación, los jugadores del Getafe regresan a su feudo en medio de unos trabajos que durarán hasta diciembre de 2027. En la actualidad, las obras están centradas en el fondo sur y en parte del lateral y los hombres de Bordalás no podrán contar con el apoyo de toda su afición.

Por su parte, el Oviedo, que antes del parón de selecciones sumó su primer triunfo de la temporada ante la Real Sociedad, intentará conseguir sus primeros puntos a domicilio.

El entrenador Veljko Paunovic no podrá contar con Ilyas Chaira y Ovie Ejaria por lesión, por motivos técnicos deja fuera de la convocatoria a Oier Luengo y Brandon Domingues y se lleva a Madrid a dos jugadores del filial: el lateral izquierdo Omar Falah y el extremo Lamine.

La última semana y media de trabajo ha estado condicionada por la ausencia de los internacionales -todos ellos van convocados- y el once del Real Oviedo podría sufrir varios cambios con respecto al último partido ante la Real Sociedad: Brekalo, Hassan y Javi López apuntan a ser las principales novedades.

La gran duda está en la punta del ataque, con Álex Forés como gran favorito para debutar en el Oviedo como titular, aunque no se descarta que Fede Viñas, que no acumuló demasiados minutos con Uruguay, sea el que repita en el once inicial tras su buena actuación la pasada jornada.

Quien regresa al Coliseum es Paunovic, ya que el Getafe fue el último club español en el que jugó: vistió la camiseta azulona dos temporadas, del 2005 al 2007, disputó 52 partidos y marcó 14 goles.

El Getafe-Real Oviedo es un duelo inédito en Primera División, ya que coincidió el momento en el que los azules descendieron en 2001 con la época más gloriosa de los madrileños en la élite del fútbol español; la última vez que se enfrentaron fue en la temporada 16/17, la última del Getafe en Segunda División.

Getafe: Soria; Juan Iglesias o Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Davinchi o Rico; Mario Martín, Arambarri, Milla; Liso y Borja Mayoral.

Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Javi López; Dendoncker, Reina; Hassan, Ilic, Brekalo; y Fede Viñas.

Árbitro: José Luis Guzmán (Comité Andaluz)

-----------------------------------------------------------------

- Clasificación: Getafe (6º, 6 puntos); Oviedo (15º, 3 puntos).

- El dato: Luis Milla cumplirá su partido oficial número 100 con la camiseta del Getafe desde que llegó al club azulón en el curso 2022/23. En total, acumula 99 partidos en los que ha marcado dos goles y ha repartido 13 asistencias.

. Luis Milla (Getafe): "Con los míos y con los que somos, vamos a ir a la guerra y a muerte".

. Veljko Paunovic (Oviedo): "Bordalás es un referente".

Altas: en el Getafe, Javi Muñoz, Yvan Neyou y Abdel Abqar, inscritos en LaLiga, Abu Kamara (fichaje).

Bajas: en el Getafe, Álex Sancris (sanción), Juanmi Jiménez (lesión) y Christantus Uche (cedido al Crystal Palace); en el Oviedo, Ylias Chaira (lesión), Ovie Ejari (lesión) y Oier Luengo y Brandon Domingues por decisión técnica.

Dudas: en el Getafe, Kiko Femenía (lesión).