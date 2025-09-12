Emery: "El 'Dibu' es el mejor portero del mundo, es bueno que se quede"

Londres, 12 sep (EFE).- Unai Emery, entrenador del Aston Villa, aseguró que son "buenas noticias" que Emiliano 'El Dibu' Martínez se haya quedado en el equipo y que el argentino es "el mejor portero del mundo".