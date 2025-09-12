Slot: "No esperéis que Isak juegue los noventa minutos siempre"

El delantero sueco apenas ha jugado 19 minutos en partido oficial desde mayo y se entrenó en solitario hasta que se cerró su fichaje por el Liverpool el pasado 1 de septiembre. Isak jugó unos minutos en el parón por fútbol de selecciones con Suecia, en la derrota por 2-0 contra Kosovo, y completó este miércoles su primer entrenamiento con el Liverpool.

"Lo primero me gustaría agradecer al técnico de Suecia, Jon Dahl Tomasson, porque tiene a uno de los mejores o quizás el mejor delantero del mundo, tiene dos partidos muy importantes para su país, pero entendió que si hubiera puesto de titular a Isak los dos partidos se habría lesionado para mucho tiempo", dijo Slot.

"Eso no es siempre fácil para un entrenador, así que se merece las gracias por cómo ha tratado a Alex y nosotros haremos lo mismo. No esperéis que juegue los noventa minutos siempre. Eso no va a pasar en las próximas semanas. Se ha perdido la pretemporada, tres o cuatro meses de sesiones en grupo, así que tenemos que recuperarle poco a poco con la cantidad de partidos que tenemos por delante y el poco tiempo para entrenar. Va a ser un reto, pero le fichamos para seis años, no solo para las próximas semanas".

El Liverpool se enfrenta este domingo al Burnley antes de medirse al Atlético de Madrid el miércoles en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

