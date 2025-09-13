Antony contra un Levante a cero

No ha empezado con buen pie el Levante en su vuelta a Primera División. Tres derrotas seguidas han generado las primeras dudas en el entorno levantinista y obligan al conjunto valenciano a puntuar ante el Betis.

El Levante confía en que la llegada del camerunés Etta Eyong signifique un cambio de rumbo en la competición. El africano ha sido una de las grandes sensaciones del inicio de curso, pues con la camiseta del Villarreal firmó un gol y dos asistencias en tres encuentros y en el Levante confían en la sociedad que pueda formar con Carlos Álvarez.

Precisamente Etta podría ser una de las novedades en el once de Julián Calero, que pierde por lesión para este partido al uruguayo Matturro y, sin embargo, ya puede contar, al menos para entrar en la convocatoria, con Koyalipou y el hondureño Arriaga, que se ausentaron por lesión en las tres primeras jornadas del campeonato.

No ha querido confirmar Calero en la previa si cambiará o no de sistema, pero sí que subrayó que el zaguero Matías Moreno está preparado para ser titular. Otra de las novedades en el once podría ser la entrada de Olasagasti en la línea medular si definitivamente Calero cambia su defensa de cinco jugadores por una de cuatro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Betis llega al Ciutat de València con ciertas urgencias, obligado a mejorar su imagen y su eficacia en ambas áreas para recuperar las buenas sensaciones y buscar el que sería su primer triunfo de la temporada a domicilio, en especial tras la decepción que supuso su última derrota en casa contra el Athletic Club (1-2).

El equipo del chileno Manuel Pellegrini, octavo con 5 puntos, necesita reencontrarse para acercarse más a la zona alta de la tabla, después de que comenzara LaLiga EA Sports con un discreto empate en Elche (1-1), se resarciera con una victoria ante el Alavés (1-0) y de nuevo igualara como visitante (1-1 con el Celta en partido adelantado de la sexta jornada) para caer luego frente al Athletic.

Los verdiblancos, que con esta visita al Levante inician un ciclo de seis partidos -4 ligueros y 2 de la Liga Europa (Nottingham y Ludogorets- en 22 días, hasta el parón de octubre, se han mostrado poco contundentes en defensa, con una sola portería a cero en cuatro jornadas, y faltos de puntería en ataque, déficits que ahora buscarán superar.

Con las bajas conocidas de Ruibal e Isco, el timón del juego bético, y el marroquí Abde recién salido de una larga dolencia, más la del lateral zurdo suizo Ricardo Rodríguez, lesionado con su selección, el once de Pellegrini estará condicionado por el estado de los nuevos fichajes y de los internacionales que han estado con sus equipos nacionales.

Es posible que Pau López retorne a la portería, tras superar una lesión, aunque podría seguir Álvaro Valles, y en defensa son seguros Bellerín, Natan y Junior Firpo, éste en el lugar de Ricardo Rodríguez, mientras que Marc Bartra es baja por unas molestias y deberá sustituirlo el joven argentino Valentín Gómez o Diego Llorente, ya recuperado de la dolencia sufrida al final de la pasada campaña.

En el medio campo repetirían Altimira y Fornals. El marroquí Amrabat, recién llegado, será suplente, en tanto que el brasileño Antony se estrenará en el extremo derecho en su segunda etapa en el Betis y el argentino Lo Celso, tras haber estado con su selección, y el colombiano Deossa optan a la media punta, con Riquelme en la izquierda y el colombiano Cucho Hernández en punta.

Levante: Ryan, Toljan, Unai, Dela o Matías Moreno, Manu Sánchez; Oriol, Pablo Martínez, Olasa, Iván Romero, Carlos Álvarez y Etta Eyong.

Betis: Pau López; Bellerín, Diego Llorente o Valentín Gómez, Natan, Junior Firpo; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Cucho Hernández.

Árbitro: Pendiente de designación.

Puestos: Levante (19º, 0 puntos); Real Betis (8º, 5 puntos).

El dato: Seis victorias para cada uno en los enfrentamientos entre ambos en Primera en València.

Calero: “Si el Betis no se encuentra con un buen Levante, te aplasta”

Manuel Pellegrini: "Tenemos una plantilla muy equilibrada; ojalá el equipo también tenga una muy buena temporada".

Altas: Koya, Arriaga y Etta Eyong (Levante); Pau López, Abde, Antony y Amrabat (Betis)

Bajas: Matturro (Levante); Bartra, Ricardo Rodríguez, Ruibal e Isco (Betis).