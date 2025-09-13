El uruguayo Matías Vecino, otra vez fuera de convocatoria por lesión

"Esperaba recuperar a Vecino. Se ha sometido a unas pruebas que han dado buenos resultados, pero el campo dijo que no se encuentra bien... Hemos vuelto a empezar con un trabajo diferente, esperando que sus sensaciones mejoren para la semana que viene", explicó este sábado Maurizio Sarri, entrenador del Lazio.

El centrocampista, de 34 años, se perdió los dos últimos amistosos de pretemporada y las dos primeras jornadas de Serie A. Sin embargo, después de unirse al grupo, pareció que aumentaron sus posibilidades de tener minutos este domingo ante el Sassuolo y después ser importante ante el Roma en el derbi de la capital, algo ya descartado tras no liberarse del todo de sus molestias.

El curso pasado, sufrió una lesión similar que le apartó del campo desde finales de noviembre a principios de marzo.