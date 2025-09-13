Fútbol Internacional

Lamine Yamal, ausente en el último entrenamiento del Barça antes de medirse al Valencia

Sant Joan Despí (Barcelona), 13 sep (EFE).- La ausencia del atacante del Barcelona Lamine Yamal sobre el césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova ha sido la gran novedad en la sesión de este sábado, la última antes de recibir este domingo al Valencia en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

Por EFE
13 de septiembre de 2025 - 07:35
Tampoco se han ejercitado junto a resto de sus compañeros los lesionados Pablo Páez Gavira 'Gavi', Alejandro Balde y Marc-André ter Stegen, mientras que el centrocampista Frenkie de Jong, que regresó del parón internacional con una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha, sí saltó terreno de juego.

Con todo, la presencia del neerlandés en la convocatoria no está garantizada y se espera que el entrenador Hansi Flick ofrezca más detalles sobre el estado de la platilla en la rueda de prensa que se realizará este mismo sábado después del entrenamiento.

