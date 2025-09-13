Lamine Yamal, ausente en el último entrenamiento del Barça antes de medirse al Valencia

Sant Joan Despí (Barcelona), 13 sep (EFE).- La ausencia del atacante del Barcelona Lamine Yamal sobre el césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova ha sido la gran novedad en la sesión de este sábado, la última antes de recibir este domingo al Valencia en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.