Lamine Yamal, ausente en el último entrenamiento del Barça antes de medirse al Valencia

Tampoco se han ejercitado junto a resto de sus compañeros los lesionados Pablo Páez Gavira 'Gavi', Alejandro Balde y Marc-André ter Stegen, mientras que el centrocampista Frenkie de Jong, que regresó del parón internacional con una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha, sí saltó terreno de juego.
Con todo, la presencia del neerlandés en la convocatoria no está garantizada y se espera que el entrenador Hansi Flick ofrezca más detalles sobre el estado de la platilla en la rueda de prensa que se realizará este mismo sábado después del entrenamiento.