Tribunal levanta la sanción de Bruno Henrique en el caso por manipulación de apuestas

Río de Janeiro, 14 sep (EFE).- El Superior Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil levantó este sábado la suspensión de 12 partidos que le había impuesto al delantero del Flamengo Bruno Henrique, mientras se espera el juicio definitivo del caso por manipulación de apuestas, informó el club de Río de Janeiro.