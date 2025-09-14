Diego Cocca celebra crecimiento del Atlas, pese a no poder vencer al Santos Laguna

"Hoy el equipo estuvo más sólido; compitió, corrió, metió, luchó, llegó al arco y jugamos 35 minutos con un hombre menos. Me hubiera gustado terminar este partido con 11. Era el partido para ganarlo porque hicimos méritos más allá de Santos", declaró.

En la octava jornada del torneo Apertura, el Santos empató 2-2 con Atlas con un gol de última hora, lo cual mantuvo a los Rojinegros de Cocca en el decimocuarto lugar de la clasificación. Coccaro y el paraguayo Diego González anotaron por Atlas y el Santos descontó con goles de Jonathan Pérez y Jesús Ocejo.

Cocca lamentó que perder o que les empaten en los últimos minutos se haya repetido al menos en dos partidos de Atlas y reconoció que necesitan erradicar eso.

"La gran mayoría de los jugadores hicieron un buen partido, lamentablemente no pudimos sostener y es un poco lo que nos viene pasando. Acá no hay soluciones mágicas. No es de un día al otro; esto es progresivo", indicó.

Según el técnico, ya había hablado con sus jugadores sobre las expulsiones y otra vez sucedió.

"Eso lo desdibuja todo", dijo el estratega en una conferencia de prensa.

Atlas suma seis puntos de 24 posibles con un triunfo, tres empates y cuatro derrotas. El equipo visitará al Mazatlán el próximo viernes en la novena jornada del Apertura.