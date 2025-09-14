Jagoba Arrasate: "Se me hace muy difícil contar con Dani, por no decir imposible"

"Dani ha cruzado una línea roja, ha vulnerado los códigos de un equipo y se me hace muy difícil contar con él. Es uno más, tiene contrato y esto es fútbol, pueden pasar muchas cosas, pero se me hace difícil, por no decir imposible", explicó con contundencia ante los medios.

"Esto no lo había vivido ni visto. Si es verdad que ha habido cosas que influyen, el entrenador tiene parte de culpa, hay gente que ha cogido licencias que no debería coger o el club debería haber cortado cosas, no podemos seguir así. Dije el día de la presentación que necesitamos unión", asume el técnico bermellón.

Arrasate confesó que se le ha pasado "por la cabeza" si el club puede entrar en una dinámica "de autodestrucción", pero considera que "hay que atajarlo, dar un paso al frente y respetar la categoría", porque si no se tendrá "un disgusto".

"Necesitamos dar todos un paso adelante, todos llevamos un escudo y eso está por encima de todo, no solo con la boquita pequeña, con hechos", reivindicó a la hora de hablar sobre el camino para enderezar la dinámica del club.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A nivel personal, Jagoba Arrasate dijo haber estado "dolido, enfadado, triste por momentos que no gustan, pero cuando tienes la conciencia tranquila estás mejor", admitiendo que "mucha gente" le ha animado durante este parón.

Sobre Pablo Maffeo, el entrenador señaló que "puede jugar mañana tras un verano movidito" y se mostró "contento" de poder contar con él, dejando claro que la labor de las dos partes es "encontrar su mejor versión".

Respecto al encuentro ante el Espanyol, el técnico lamentó que se jugara en lunes porque "era un desplazamiento muy bueno para la afición", pero intentará que sea "un punto de inflexión para enganchar a la gente al equipo".

"Es un equipo que tiene más registros, transitan muy bien y ahora tienen más juego asociativo, han mejorado y ahí están los resultados, necesitaremos hacer muchas cosas de las que hicimos en el Bernabéu", declaró.

Por último, Arrasate hizo una valoración del mercado de fichajes, donde cree que han firmado "presente y futuro" y se mostró satisfecho con las incorporaciones: "A ver si conseguimos hacer un buen equipo para vivir momentos felices", sentenció.