Kvaratskhelia, Lee y Beraldo terminan lesionados el choque ante el Lens

Los tres tuvieron que retirarse lesionados durante el partido. Uno tras otro fueron abandonando el terreno de juego: en el minuto 30, Kvaratskhelia, con molestias tras chocar su rodilla con la de Odsonne Edouard, se fue por Ibrahim Mbaye; en el 57, fue Lee el sustituido por Senny Mayulu; y en el 71, le tocó el turno a Beraldo, que dio entrada a Nuno Mendes.

Además, el PSG tiene a otros dos lesionados importantes, Ousmané Dembélé y Désiré Doué, que vieron el partido desde la grada. Igual que Luis Enrique, que con una fractura de clavícula prefirió no sentarse en el banquillo para verlo desde la tribuna de prensa.

La lista, por tanto, es larga y el ataque del PSG queda muy 'tocado' de cara al choque ante el Atalanta. Kvaratskhelia, Doué y Dembélé, dejarán a Barcola casi como el único atacante puro para el PSG. Lee, como informó Lucas Hernández después del partido, sufre una lesión "que no parece demasiado grave" y será duda.

Y, en defensa, Luis Enrique se queda sin Beraldo, que presumiblemente dejará su hueco al ecuatoriano Willian Pacho, suplente ante el Lens tras su esfuerzo en la ventana de partidos internacionales. EFE.

