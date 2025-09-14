Thierry regresa a una convocatoria con el Valencia casi once meses después de su lesión

El técnico Carlos Corberán explicó en la rueda de prensa previa al partido de este domingo contra el Barcelona que el defensa formaría parte de la expedición valencianista para jugar en el estadio Johan Cruyff si completaba el entrenamiento del sábado y este domingo se confirmó su vuelta con el equipo valencianista.

Thierry se subió al avión este domingo por la mañana rumbo a Barcelona y, así, Corberán podrá contar con por primera vez desde su llegada al Valencia con el lateral luso, del que aseguró en la previa que es un espejo al que deben de mirar por su comportamiento en el proceso de recuperación.

“’Titi’ aporta muchas cosas, desde ser un ejemplo para el resto de sus compañeros, en cómo ha manejado su recuperación y nunca se ha rendido pese a las dificultades, hasta en ser un lateral derecho capaz de jugar en línea de cuatro y cinco, con unas condiciones físicas por encima de la media de la competición, con una explosividad tremenda, velocidad y poderío físico”, analizó.