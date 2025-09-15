Chorrillo FC busca reaccionar ante el Orlando Pride en la Champions Cup femenina

Las "chorrilleras", actuales campeonas de Panamá, intentarán sumar sus primeros puntos en el certamen frente a un rival de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL, por sus siglas en inglés).

En el torneo local, el conjunto amarillo marcha en la tercera posición tras su más reciente triunfo por goleada.

Será la primera vez que un equipo de la Liga Femenina de Fútbol de Panamá (LFF) se enfrente a un club de la liga profesional de Estados Unidos.

El estreno llega después de dos derrotas iniciales, ante el CF Pachuca en México y contra el Club América en casa, que dejaron al cuadro panameño en el fondo de la clasificación.

Orlando Pride afronta el compromiso con la confianza de su debut victorioso frente a LD Alajuelense, al que superó con anotaciones de Julie Doyle, Carson Pickett y Simone Jackson.

El conjunto estadounidense busca su segundo triunfo consecutivo en el grupo, lo que le permitiría escalar desde el tercer puesto hacia la zona de clasificación.

En la NWSL, el Pride ocupa la sexta casilla tras empatar en su última jornada liguera.