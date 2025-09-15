Peña anuncia exoneraciones tributarias con miras a la final de la Copa Sudamericana

La decisión gubernamental busca promover al país como un atractivo anfitrión de eventos deportivos internacionales.

La capital paraguaya fue designada como sede de la final de la vigésima cuarta edición de la Cop Sudamericana en sustitución de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la tierra por incumplir las exigencias de la Conmebol.

El partido decisivo por el título se jugará el 22 de noviembre.

La Ley invocada por el presidente Peña rige desde abril pasado, y "establece disposiciones especiales para eventos deportivos de relevancia internacional", señala el decreto.

El mandatario declaró "de Interés Nacional" la final del torneo regional, que la capital paraguaya recibirá por segundo año consecutivo.

En una conferencia de prensa el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, celebró que, según los números preliminares de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se espera recibir entre 40.000 y 50.000 personas.

"Muy contentos y con la orden del presidente de la República de, una vez más, trabajar coordinadamente ministerios, también diferentes entes, para que sea realmente una fiesta que el Paraguay ya está acostumbrado a dar y, en este caso, no va a ser diferente", destacó el funcionario.

En un comunicado, la Conmebol indicó que este lunes se celebró "un primer encuentro de coordinación de cara a la final" de la Sudamericana 2025, encabezado por Peña y el titular de esa entidad deportiva, Alejandro Domínguez.

El pasado 11 de septiembre, la Conmebol comunicó que Asunción será la nueva sede de la final de la Copa Sudamericana 2025, en reemplazo de Santa Cruz, debido a un retraso en las obras en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera.

La celebración de la final, según un comunicado de la institución deportiva, se mantiene "en la misma fecha programada".

El 23 de noviembre del año pasado, el Racing Club argentino se consagró campeón de la Copa Sudamericana al superar por 3-1 al Cruzeiro brasileño en el estadio asunceno General Pablo Rojas, conocido como 'La Nueva Olla'.